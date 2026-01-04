Die Seattle Seahawks haben in der NFL ihre Conference gewonnen und sichern sich einen Vorteil für die Playoffs. Auf diese dürfen die Tampa Bay Buccaneers auch noch hoffen, brauchen aber Unterstützung.

Santa Clara - Die Seattle Seahawks haben sich am letzten NFL-Hauptrundenspieltag den Spitzenplatz in der NFC gesichert. Der Super-Bowl-Sieger von 2014 besiegte die San Francisco 49ers auswärts mit 13:3 und erspielte sich damit eine optimale Ausgangslage für die anstehenden Playoffs in der National Football League. Durch den Erfolg sicherten sich die Seahawks ein Freilos für die erste Runde und haben auf dem Weg zum Super Bowl in jeder Partie Heimspielrecht.

Im Levi's Stadium konnte sich Seattle einmal mehr auf seine starke Defensive verlassen. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch einen Touchdown von Running Back Zach Charbonnet über 27 Yards früh mit 7:0 in Führung. Nach jeweils einem Field Goal auf beiden Seiten ging es mit 10:3 in die Pause. Auch nach dem Seitenwechsel hielt die Defensive der Seahawks gegen die Offensive der 49ers Stand. Ein weiteres Field Goal im vierten Viertel brachte den Endstand und Seattle den siebten Sieg in Serie.

Buccaneers halten Playoff-Hoffnungen am Leben

Die Tampa Bay Buccaneers konnten ihre Niederlagenserie beenden. Im entscheidenden Spiel gegen die Carolina Panthers gewann das Team um Quarterback Baker Mayfield mit 16:14 und hielt dadurch seine Hoffnungen auf eine Playoff-Teilnahme am Leben.

Mit jeweils 8:9-Siegen sind beide Teams nun auf Schützenhilfe angewiesen, da nur der Sieger der NFC South in die Playoffs einzieht. Tampa benötigt dafür heute einen Sieg der New Orleans Saints gegen die Atlanta Falcons oder ein Unentschieden, Carolina hofft auf die Falcons.