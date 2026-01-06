An Villach dachte Skispringerin Agnes Reisch zuletzt mit einem mulmigen Gefühl. Nun feiert sie dort einen Erfolg. Auch eine Teamkollegin freut sich mit.

Villach - Agnes Reisch hat den deutschen Skispringerinnen mit Platz drei den nächsten Podestplatz beschert. Die 26-Jährige, die bei 90,5 und 90 Metern landete, musste sich im österreichischen Villach nur der Gesamtweltcup-Führenden Nika Prevc aus Slowenien sowie der zweitplatzierten Lokalmatadorin Lisa Eder geschlagen geben.

Mit Villach hatte Reisch zuvor schlechte Erinnerungen verknüpft, weil sie sich dort verletzt hatte. Nun freute sich die Bayerin ausgerechnet dort über ihren erst zweiten Podestplatz der Karriere in einem Einzel-Weltcup.

Freitag freut sich mit

Teamkollegin Selina Freitag sprang ebenfalls stark und wurde mit Sprüngen auf 92 und 94,5 Meter Vierte. Sie präsentiert sich bereits seit einigen Wochen in sehr guter Form. Ihren vierten Podestplatz in Serie verfehlte die Sächsin knapp.

„Ich habe einen richtig coolen Wettkampf gemacht“, sagte Freitag in der ARD. „Ich freue mich auch für die Agnes, dass sie jetzt auf dem Podest stehen kann. Sie hatte hier schon öfter Schwierigkeiten und hat sich da wehgetan. Es ist bombastisch stark, wenn du dann vom Kopf frei bist und Freundschaft schließen kannst mit der Schanze.“

Tags zuvor war Freitag selbst Dritte geworden. Bei der Two-Nights-Tour, die im kommenden Winter von der ersten Vierschanzentournee für Frauen abgelöst werden soll, hatte sie rund um den Jahreswechsel Rang zwei hinter der derzeit überragenden Prevc belegt.

Als drittbeste Deutsche belegte Katharina Schmid den zehnten Platz. Juliane Seyfarth sprang auf Rang 23.