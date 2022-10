Saisonstart entfällt: Riesenslalom der Damen abgesagt

Sölden - Die alpine Ski-Saison beginnt mit einer Absage. Der für heute geplante Riesenslalom der Damen in Sölden ist wetterbedingt gestrichen worden. Das teilte der internationale Skiverband Fis am Morgen mit.

Der Start des ersten Laufs war zunächst um eine Stunde verschoben, kurz später das Rennen dann aber ganz abgesagt worden. In der Nacht hatte es Niederschläge gegeben, auch am Morgen hielt der Regen an. Zudem war es an der Strecke sehr neblig.

Für Sonntag ist auf dem Rettenbachferner der Riesenslalom der Herren geplant. Bis dahin ist wieder besseres Wetter angekündigt.