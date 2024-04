Jelena Rybakina hat sich beim Stuttgarter Sandplatz-Tennisturnier die Chance aufs Finale gesichert. So souverän wie es zwischenzeitlich aussah, fiel ihr Viertelfinalerfolg jedoch nicht aus.

Stuttgart (dpa) - Die ehemalige Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina hat mit Mühe das Halbfinale beim Tennis-Turnier in Stuttgart erreicht. Die Weltranglisten-Vierte aus Kasachstan gewann das erste Viertelfinale gegen die Italienerin Jasmine Paolini 6:3, 5:7, 6:3.

Erst hatte es schon nach einem souveränen Zweisatzsieg für Rybakina ausgesehen, die 2022 beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon triumphiert hatte. Doch die Kasachin gab einen 4:2-Vorsprung im zweiten Satz wieder her und lag im Entscheidungsdurchgang 0:2 zurück, ehe sie das Weiterkommen perfekt machte. Im Halbfinale am Samstag trifft Rybakina auf die Weltranglisten-Erste und Titelverteidigerin Iga Swiatek aus Polen oder die frühere britische US-Open-Gewinnerin Emma Raducanu.

Deutsche Spielerinnen sind im Einzel nicht mehr vertreten. Angelique Kerber schied wie Tatjana Maria und Laura Siegemund beim wie gewohnt stark besetzten Turnier in der ersten Runde aus. Das Sandplatz-Hallenturnier ist mit 922 573 US-Dollar dotiert.