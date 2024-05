New York (dpa) – - Rudy Gobert von den Minnesota Timberwolves ist in der NBA als bester Verteidiger der Saison ausgezeichnet worden, wie die nordamerikanische Basketball-Liga am Dienstag (Ortszeit) bekannt gab. Der französische Nationalspieler setzte sich bei der Wahl vor seinem Landsmann und dem besten Liga-Neuling Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) und Bam Adebayo (Miami Heat) durch.

Nach 2018, 2019 und 2021 hat Gobert die Auszeichnung zum vierten Mal gewonnen, das gelang in der NBA-Geschichte zuvor nur Dikembe Mutombo und Ben Wallace. „Es ist eine Auszeichnung von großartiger Teamarbeit. Wir alle lieben es, individuelle Auszeichnungen zu gewinnen, aber man schafft das nicht alleine“, sagte Gobert beim US-Sender TNT.

Aktuell duelliert sich Gobert mit den Timberwolves in der zweiten Playoff-Runde mit den Denver Nuggets. Den 106:80-Sieg im zweiten Spiel gegen den Titelverteidiger verpasste Gobert wegen der Geburt seines Sohnes.