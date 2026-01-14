Am Donnerstag starten die deutschen Handballer ihre EM-Mission. Im Duell mit Österreich kann der Bundestrainer auf einen zuletzt angeschlagenen Leistungsträger bauen.

Silkeborg - Deutschlands Handballer können mit Rückraum-Ass Renars Uscins in die Europameisterschaft starten. „Er ist noch nicht wieder bei hundert Prozent, aber nach aktueller Einschätzung kann er spielen“, sagte Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton vor der Partie gegen Österreich am Donnerstag (20.30 Uhr/ARD/Dyn) in Herning.

Uscins war bei der Generalprobe der DHB-Auswahl gegen Kroatien am vergangenen Sonntag umgeknickt und hatte sich dabei eine Knöchel-Blessur zugezogen. Der 23-Jährige vom Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf hatte sich zuletzt in guter Form präsentiert und gilt als einer der Hoffnungsträger bei der Endrunde in Dänemark, Norwegen und Schweden.

Die deutsche Mannschaft trifft in der Vorrunde neben Österreich noch auf Serbien und Spanien. Die beiden besten Teams erreichen die Hauptrunde. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason peilt bei dem Turnier das Halbfinale an. „Wir sind in einer sehr guten Verfassung und gut gerüstet, um zu bestehen. Deswegen bin ich optimistisch, dass wir ein erfolgreiches Turnier spielen werden“, sagte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes.