Sophia Kirkby sieht sich selbst als begehrteste Junggesellin im olympischen Dorf. Sie will bei den Winterspielen Dating-Plattformen nutzen und gibt auch Fans eine Chance.

Cortina d'Ampezzo - US-Rodlerin Sophia Kirkby macht nicht nur Jagd auf Medaillen. Die 24-Jährige sucht auch die Liebe ihres Lebens bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Sie selbst bezeichnet sich auf Instagram „als die begehrteste Junggesellin im olympischen Dorf“.

Valentinstag im Visier

Nach ihrem Start bei der olympischen Premiere der Doppelsitzerinnen am kommenden Mittwoch (19.40 Uhr) hat sie vor allem den Valentinstag drei Tage später im Visier. „Ich bin Single und dachte, es wäre interessant für die Leute, das Dating-Leben einer Olympionikin während der Spiele mitzuerleben. Es passt perfekt, denn der Valentinstag fällt mitten in die Spiele“, sagte Kirkby, die sich nach ihrem Wettkampf noch „etwa anderthalb Wochen Zeit gibt, einfach mal als Erwachsene auf einem Spielplatz zu sein“. So werde sie auch auf Dating-Plattformen aktiv sein.

Kirkby weiß recht genau, was sie will. „Beim Rodeln kenne ich schon alle. Bobfahren – das mache ich nicht noch mal. Skeleton – ich glaube, die haben alle Freundinnen. Beim Curling – ich weiß nicht, wie die Athleten so sind, aber ich stelle mir einfach lauter Väter vor“, sagte die US-Rodlerin. „Wenn ich also keine Olympioniken finde, bin ich sehr offen für Dates mit Fans“, betonte Kirkby, die sich selbst als Live-Version von „Olympia-Bachelorette“ sieht.

Schwerer Schicksalsschlag

Die begeisterte Töpferin, die handgefertigte Kaffeetassen mit Olympia-Motiven vorbereitet hat und auch als „Pin-Königin“ im olympischen Dorf unterwegs ist, musste im vergangenen Jahr einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen. Ihr Vater starb an Krebs. Nun trägt sie auf ihrem Handschuh eine Botschaft von ihm: „Ich wäre überglücklich, wenn du es ins Olympia-Team schaffen würdest.“

Ihr Vater sei der Hauptgrund, warum sie diesen Sport betreibe. „Er war Bobfahrer bei der US Air Force und hat mich zum Rodeln gebracht. Es schmerzt mich sehr, dass er es nicht bis zum Ende geschafft hat. Wir hatten eine sehr enge Vater-Tochter-Beziehung“, sagte Kirkby, die 2022 und 2024 bei der WM Bronze im Doppelsitzer holte.