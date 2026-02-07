Für die Biathletinnen und Biathleten beginnen die Olympischen Winterspiele mit der Mixed-Staffel. Das deutsche Quartett startet in Bestbesetzung und will die Medaillen-Flaute beenden.

Antholz - Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß führt die deutsche Mixed-Staffel zum Auftakt der olympischen Biathlonrennen in Antholz an. Die 31-Jährige aus Ruhpolding greift am Sonntag (14.05 Uhr/ZDF und Eurosport) gemeinsam mit Justus Strelow, Philipp Nawrath und Vanessa Voigt als Schlussläuferin nach der ersten deutschen Medaille in diesem Wettbewerb bei Winterspielen überhaupt.

Die Konkurrenz auf den anspruchsvollen Strecken in rund 1.600 Metern Höhe in Südtirol ist groß. Gold-Favorit ist Weltmeister Frankreich, aber auch Olympiasieger Norwegen, Gastgeber Italien und Schweden dürften in den Kampf um die Medaillen eingreifen.

Die Auswahl des Deutschen Skiverbandes agierte in der kurzen Olympia-Historie der Mixed-Staffel bislang glücklos. Bei der Premiere 2014 in Sotschi wurde das Quartett nach Bekanntwerden des Dopingfalls um Evi Sachenbacher-Stehle nachträglich disqualifiziert, vier Jahre später in Pyeongchang reicht es zum vierten Platz. 2022 in Peking belegten Voigt, Denise Herrmann-Wick, Benedikt Doll und Nawrath nur den fünften Rang. Startläuferin Voigt hatte sich dabei gleich zwei Strafrunden geleistet.