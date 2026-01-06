Die Australian Open boomen - und das schon seit Jahren. Auch 2026 steigt das Preisgeld wieder an. Und das nicht nur für die Champions.

Melbourne - Bei den Australian Open in Melbourne wird in diesem Jahr ein Rekordpreisgeld ausgeschüttet. Insgesamt ist das erste Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison mit 111,5 Millionen australischen Dollar (rund 64 Millionen Euro) dotiert. Das ist ein Anstieg in Höhe von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie die Veranstalter in Melbourne mitteilten.

Die Siegerin und der Sieger der Australian Open erhalten jeweils 4,15 Millionen australische Dollar (rund 2,4 Millionen Euro). Angehoben wurden zudem die Preisgelder für die Profis, die bereits in früheren Runden ausscheiden. Wer in der ersten Runde verliert, bekommt dennoch 150.000 australische Dollar (rund 86.000 Euro).