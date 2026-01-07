Der Syntainics MBC hat die Suche nach einem Nachfolger von Martin Geissler beendet. Konstantin Krause wird Geschäftsführer. Welche Aufgaben auf den 58-Jährigen warten.

Olympionike als Finanzchef: Das zeichnet den neuen MBC-Boss Krause aus

Weissenfels/MZ. - Niemals geht man so ganz. Die berühmte Zeile, die Trude Herr einst sang, schien auch für Martin Geissler zu gelten. Eigentlich hatte der 41-Jährige im Juni 2025 seinen Rückzug als Geschäftsführer des Syntainics MBC zum Jahreswechsel angekündigt. Geissler steht dem Basketball-Bundesligisten aus Weißenfels aber auch Anfang 2026 noch vor, weil die Doppelspitze, die ihm folgen sollte, bislang nur aus Sportdirektor Silvano Poropat bestand.