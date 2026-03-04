Limerick - Luke Donald wird 2027 Europas Golf-Elite beim Ryder Cup in Irland zum dritten Mal als Kapitän anführen. Der 48 Jahre alte Engländer wurde von der Ryder Cup Europe erneut in dem Amt bestätigt. Donald und seine Spieler hatten im vergangenen Jahr im Bethpage State Park auf Long Island den Kontinentalvergleich gegen das US-Team mit 15:13-Punkten gewonnen und den Titel verteidigt. Zwei Jahre zuvor triumphierte Donald mit seinem Team in Rom mit 16,5:11,5 gegen die Amerikaner.

„Die letzten beiden Ryder Cups haben mir und meiner Familie sehr viel bedeutet. Ich hätte nie gedacht, dass es ein drittes Mal geben würde“, sagte Donald in der Mitteilung. Der Ryder Cup 2027 wird im September auf dem Adare Manor im irischen Limerick eröffnet. „Es ist ein echtes Privileg, und ich freue mich auf jeden Fall auf einen weiteren Ryder Cup zu Hause.“