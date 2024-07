Frankfurt/Main - Trainer-Routinier Svetislav Pesic hält die US-Basketballer bei Olympia in Paris und Lille für das Nonplusultra in der Geschichte der Sportart. „Von der individuellen Qualität gibt es kein besseres Team. Für mich ist das US-Team von Paris stärker als das Dream-Team von 1992“, sagte der 74 Jahre alte Pesic, der die Nationalmannschaft Serbiens coacht, der „Sport Bild“.

„Jeder, der etwas anderes sagt, würde behaupten, dass sich der Basketball nicht weiterentwickelt hat.“ Das Dream Team gewann vor 32 Jahren in Barcelona mühelos Gold und dominierte alle Gegner. Teilweise holten sich Gegenspieler in der Halbzeitpause Autogramme von Michael Jordan und dessen Teamkollegen.

Pesic „für alles offen“

Nach der WM-Niederlage im Halbfinale gegen Deutschland in Manila setzen die USA in diesem Jahr auf die geballte Superstar-Power um LeBron James, Kevin Durant und Stephen Curry. Serbien ist am 28. Juli direkt der Auftaktgegner in der Vorrunde. „Das ist das schwerste Spiel, das man überhaupt haben kann“, sagte Pesic.

Der ehemalige Bundestrainer und Bayern-Coach kann sich nach Olympia eine Rückkehr auf einen der beiden Posten vorstellen. „Ich bin für alles offen und immer bereit. Ich fände es schön, meine Trainerlaufbahn in Deutschland zu beenden. Mein Lebensmittelpunkt ist München. Meine ganze Familie lebt ja dort“, sagte Pesic. Deutschland sucht nach Olympia einen Nachfolger für Gordon Herbert. Beim FC Bayern ist der Posten nach dem Abgang von Pablo Laso vakant.