Nach seinem Olympiasieg in Paris pausierte Lukas Märtens auch aufgrund gesundheitlicher Probleme. Bei der Kurzbahn-WM in Budapest ist er wieder dabei.

Olympiasieger Märtens schwimmt bei Kurzbahn-WM in Budapest

Nach Gold in Paris

Lukas Märtens tritt bei der Kurzbahn-WM erstmals seit seinem Olympiasieg wieder an.

Magdeburg - 400-Meter-Freistil-Olympiasieger Lukas Märtens führt das deutsche Aufgebot für die Kurzbahn-Weltmeisterschaften vom 10. bis 15. Dezember in Budapest an. Der Magdeburger wird dabei erstmals nach den Spielen und den sich anschließenden zwei Nasen-Operationen wieder auf internationalem Top-Niveau an den Start gehen.

Mit ihm sind auch Paris-Bronzemedaillengewinnerin Isabel Gose und Kurzbahn-Weltrekordler Florian Wellbrock aus der Magdeburger Trainingsgruppe in Budapest dabei. Bei der Kurzbahn-WM 2022 in Melbourne hatte das DSV-Team in Abwesenheit der Magdeburger Topgruppe durch Anna Elendt und Marius Kusch zwei Bronzemedaillen erkämpft.

Insgesamt schickt der deutsche Schwimmverband (DSV) sechs Frauen und 13 Männer in die ungarische Hauptstadt. Neben den gesetzten Aktiven des Paris-Teams wurden aufgrund ihrer guten Leistungen in der bisherigen Saison auch Nina Sandrine Jazy, Marius Kusch (beide Essen) und Martin Wrede (Hannover) ins WM-Team berufen.