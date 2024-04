Edmonton - Zwei Torvorlagen von Leon Draisaitl haben den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL nicht zum zweiten Sieg in der Playoff-Serie gegen die Los Angeles Kings gereicht.

Zwei Tage nach dem souveränen 7:4 zum Auftakt verloren die Oilers ihr zweites Heimspiel 4:5 nach Verlängerung. Die Kings lagen dabei 2:0, 3:1 und 4:3 in Führung. Die Entscheidung brachte der Treffer des Slowenen Anze Kopitar nach gut zwei Minuten der Verlängerung. In der Best-of-Seven-Serie steht es nun 1:1. Die beiden kommenden Spiele finden in Los Angeles statt.

Zuvor hatte Titelverteidiger Vegas Golden Knights auch das zweite Spiel bei den Dallas Stars gewonnen und damit einen enormen Vorteil auf dem Weg in die zweite Runde. Gegen das Topteam der Hauptrunde gab es ein 3:1 vor den beiden anstehenden Heimspielen in Las Vegas. In der Eastern Conference gewannen die Boston Bruins 4:2 bei den Toronto Maple Leafs. Boston führt in dieser Serie 2:1.