Das deutsche Duo kann den Titel aus dem Vorjahr nicht erfolgreich verteidigen. Im letzten Match holt es sich dennoch ein Erfolgserlebnis - das mit Blick auf den Davis Cup wichtig werden könnte.

Turin - Die Titelverteidiger Kevin Krawietz und Tim Pütz haben sich mit einem Sieg aus dem Doppel-Wettbewerb der ATP Finals verabschiedet. Das deutsche Davis-Cup-Duo setzte sich in seinem letzten Gruppenmatch in Turin gegen die bereits fürs Halbfinale qualifizierten italienischen Tennisprofis Simone Bolelli und Andrea Vavassori im Match-Tiebreak mit 13:11 durch. Nach zwei Sätzen hatte es aus Sicht von Krawietz/Pütz 7:6 (7:5), 4:6 gestanden.

Eine Chance auf die Runde der besten Vier gab es für die Deutschen nicht mehr, nachdem sie ihre Matches zuvor gegen die Briten Julian Cash und Lloyd Glasspool sowie gegen Marcel Granollers (Spanien) und Horacio Zeballos (Argentinien) verloren hatten.

Jetzt geht's zur Davis-Cup-Endrunde

Im Vorjahr hatten Krawietz/Pütz überraschend in Turin triumphiert. Es war das erste Mal in der Turniergeschichte, dass ein deutsches Duo beim Prestigeturnier den Titel feierte.

Die beiden Doppel-Spezialisten treten in der kommenden Woche noch bei der Endrunde des Davis Cups in Bologna an, auch Topspieler Alexander Zverev hat seinen Start im deutschen Team angekündigt. „Wir treten mit allem an, was wir haben und sind eins der besseren Teams auf dem Papier“, sagte Pütz. Deutschland konnte den prestigeträchtigen Mannschafts-Wettbewerb letztmals 1993 gewinnen.