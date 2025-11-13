Hallescher FC Mit oder ohne Schröder beim HFC? Nach Krisensitzung steht die Entscheidung fest
Der über mehrere Tage andauernde Schwebezustand in der Trainerfrage beim Halleschen FC ist beendet. Wie es bei den Rot-Weißen weitergeht und was die Krisensitzung am Mittwochabend ergeben hat.
Halle/MZ/CKI - Die Hängepartie beim Halleschen FC ist beendet. Nach einer Krisensitzung am Mittwochabend, in der sich Trainer Robert Schröder – nach nur sechs Punkten aus den vergangenen neun Spielen stark unter Druck geraten – erklären musste, ist die Entscheidung gefallen. Am Donnerstagmorgen steht bei den Rot-Weißen die nächste Einheit vor dem Pokalduell gegen Turbine Halle an.