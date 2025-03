Melbourne - Vizeweltmeister Lando Norris hat die erste Pole Position der neuen Formel-1-Saison geholt. Der Brite verwies in einer packenden Schlussphase der Qualifikation zum Großen Preis von Australien seinen Teamkollegen Oscar Piastri bei dessen Heimauftritt auf den zweiten Platz.

„Keine schlechte Art, das Jahr zu beginnen, gut gemacht. Unglaubliches Auto. Großartige Arbeit den ganzen Winter über, vielen Dank. Machen wir weiter so, Baby“, funkte Norris an die Box.

Die beiden Fahrer des Konstrukteursweltmeisters der vergangenen Saison lagen nur 84 Tausendstelsekunden auseinander. Titelverteidiger Max Verstappen wurde im Red Bull auf dem Albert Park Circuit Dritter. „Platz drei nehm' ich“, sagte er, nachdem er vorher noch große Bedenken zumindest geäußert hatte.

Ferrari enttäuscht: Hamilton nur Achter

Enttäuschend schnitten die beiden hoch gehandelten Ferraris ab. Rekordweltmeister Lewis Hamilton schaffte es in seiner Quali-Premiere für die Scuderia nur auf Platz acht - im zweiten Zeitabschnitt leistete er sich sogar einen Dreher und sah die Konkurrenz plötzlich auf sich zurasen. Es ging aber glimpflich aus. Teamkollege Charles Leclerc, am Freitag noch der Schnellste, kam nicht über Platz sieben hinaus.

32,3 Grad, auf den Rängen auf dem Albert Park Circuit wedelten sich die Zuschauer in der gleißenden Sonne etwas Wind zu. Die Bedingungen stellten Fans und Fahrer gleichermaßen vor eine Herausforderung.

Allerdings dürfte das beim Rennen am Sonntag auch wieder der Fall sein: Nur, dass dann Gewitter drohen mit Regen und Sturm. Der Rennauftakt am frühen Sonntagmorgen in Deutschland (05.00 Uhr MEZ/Sky/15.00 Uhr Ortszeit) könnte zum Chaosstart in die Saison mit insgesamt 24 Grand Prix werden.

Bitter für Mercedes: Neuling Antonelli früh raus

Die ersten großen Überraschungen gab's aber schon im ersten Qualifying: Hamiltons Nachfolger Andrea Kimi Antonelli schied bereits im ersten Zeitabschnitt aus. Nur Platz 16 für den 18 Jahre alten Italiener. Ein erster Rückschlag für den Teenager und Mercedes. Ein Schaden am Unterboden soll das Problem gewesen sein.

Neben Antonelli überstand auch Red Bulls zweiter Fahrer den ersten Zeitabschnitt nicht: Platz 18 für Liam Lawson nach seiner Beförderung von den Racing Bulls. Dazwischen landete der einzige deutsche Fahrer: Platz 17 für Nico Hülkenberg im Sauber.

Als es im Kampf um die Top Ten drauf ankam, fuhr Verstappen beim ersten Versuch an die Spitze. Die Zeit von Norris wurde gestrichen - er hatte mit seinem McLaren die Strecke verlassen. Das ist nicht erlaubt. Doch beim entscheidenden Umlauf raste Norris fehlerfrei auf die Pole - die 10. seiner Karriere - und raubte im letzten Moment seinem Rivalen von McLaren noch den besten Startplatz.