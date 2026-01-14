In Pittsburgh endet eine Ära. Head Coach Mike Tomlin hat sich nach 19 Jahren zum Rücktritt entschlossen. Kurz zuvor gab es das erneute Aus in den Playoffs.

Pittsburgh - Nach 19 Jahren als Cheftrainer ist Mike Tomlin von seinem Amt beim NFL-Club Pittsburgh Steelers zurückgetreten. Das Aus für den 53-Jährigen kam einen Tag nach der 6:30-Pleite der Steelers in der ersten Playoff-Runde der National Football League gegen die Houston Texans. Tomlin war der dienstälteste Cheftrainer der Liga, mit dem Team aus Pennsylvania hatte er 2008 den Super Bowl gewonnen. Aktuell haben die Steelers nun seit neun Jahren nacheinander kein Spiel in der K.-o.-Phase mehr gewonnen.

„Nach reiflicher Überlegung“ habe sich Tomlin zu diesem Schritt entschieden, sagte er laut einer Mitteilung der Steelers: „Diese Organisation war viele Jahre lang ein wichtiger Teil meines Lebens, und es war mir eine Ehre, dieses Team zu führen.“ Auch wenn dieses lange Kapitel nun beendet sei, „werden mein Respekt und meine Liebe zu den Pittsburgh Steelers niemals nachlassen“, betonte der Langzeitcoach: „Ich bin gespannt auf die Zukunft dieser Organisation und werde ewig dankbar für meine Zeit als Trainer in Pittsburgh sein.“

Die Steelers sind seit 1969 insgesamt nur von drei Cheftrainern betreut worden. Einen Nachfolger gibt es bislang noch nicht.