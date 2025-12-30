Der serbische Center verletzt sich am Knie. Fans der Denver Nuggets befürchten das Schlimmste. Doch die Diagnose fällt noch einigermaßen glimpflich aus.

Denver - Basketball-Superstar Nikola Jokic wird den Denver Nuggets in der NBA mit einer Knieblessur mindestens einen Monat fehlen. Der 30 Jahre alte Serbe habe sich beim 123:147 bei den Miami Heat eine Verletzung durch Überstreckung am linken Knie zugezogen, teilten die Nuggets mit. Nach vier Wochen solle die Situation erneut bewertet werden.

Damit könnte der derzeit dominierende Profi in der besten Basketball-Liga der Welt vergleichsweise glimpflich davonkommen. Viele Fans des Titelkandidaten hatten eine schwerere Bänderverletzung befürchtet. Sollte Jokic einen Monat ausfallen, würde er den Nuggets rund 15 Partien fehlen und könnte schon vor dem All-Star-Game im Februar wieder auf dem Parkett stehen.

Der Center liegt derzeit mit 29,6 Punkten im Schnitt pro Partie auf Rang fünf in der NBA und führt die Statistiken bei Rebounds und Assists an. In seiner Karriere wurde Jokic bislang dreimal als wertvollster Spieler der Liga ausgezeichnet.