Der Hallesche FC wird seinen Pflichtspielstart am 31. Januar bestreiten. Das gab der NOFV bekannt. Wie die weiteren Aufgaben aussehen.

Die Ansetzungen sind da: Dann startet der HFC in das Pflichtspieljahr 2026

Halle/MZ - Der Hallesche FC wird die ersten vier Regionalligaspiele 2026 jeweils an Samstagen mit der Anstoßzeit 14 Uhr bestreiten. Das geht aus den Ansetzungen des Nordostdeutschen Fußballverbandes hervor.

Für das Team von Coach Robert Schröder geht es am 31. Januar bei Hertha Zehlendorf, Ex-Verein des Trainers, los. Es folgt ein Heimspiel gegen Rot-Weiß Erfurt, eine Partie beim FSV Luckenwalde und ein weiteres Heimspiel, diesmal gegen den Greifswalder FC.

Am 24. Spieltag spielt der HFC dann wieder an einen Sonntag. Am 1. März geht zur BSG Chemie Leipzig. Anstoßzeit ist 14 Uhr.