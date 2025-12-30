Regionalliga West "Der HFC wollte verlängern": Warum Lucas Halangk im Sommer dennoch zu Rot-Weiß Oberhausen wechselte

Lucas Halangk schaffte beim Halleschen FC den Sprung aus der Jugend zu den Profis. Unumstrittener Stammspieler war er aber nie. Wie der Durchbruch bei einem anderen Traditionsverein gelang und was Halangk dabei half.