Regionalliga West "Der HFC wollte verlängern": Warum Lucas Halangk im Sommer dennoch zu Rot-Weiß Oberhausen wechselte
Lucas Halangk schaffte beim Halleschen FC den Sprung aus der Jugend zu den Profis. Unumstrittener Stammspieler war er aber nie. Wie der Durchbruch bei einem anderen Traditionsverein gelang und was Halangk dabei half.
30.12.2025, 16:00
Oberhausen/MZ - Ein Duell Rot-Weiß gegen Rot-Weiß unter türkischer Sonne? Aus Sicht von Lucas Halangk hätte das Charme gehabt. Doch zu einem Aufeinandertreffen zwischen seinem aktuellem Verein Rot-Weiß Oberhausen und Ausbildungsklub Hallescher FC wird es nicht kommen.