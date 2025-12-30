Auch mit fast 59 Jahren steht Kazuyoshi Miura weiter als Profi auf dem Rasen: Japans Fußball-Legende wechselt zu Fukushima United und spielt künftig sogar eine Liga höher als zuletzt.

Fukushima - Er gilt als ältester Fußball-Profi der Welt - und denkt nicht ans Aufhören: Japans Legende Kazuyoshi Miura geht auch mit fast 59 Jahren weiter auf Torejagd. „King Kazu“, wie Miuras Spitzname in seiner Heimat ist, steigt in seinem rüstigen Alter sogar noch eine Liga auf. Er wechselt auf Leihbasis vom Viertligisten Atletico Suzuka zu Fukushima United in die 3. Liga. In den vergangenen 20 Jahren wurde Miura immer wieder von seinem Heimatverein Yokohama FC an andere Clubs ausgeliehen.

Miura: „Lasst uns gemeinsam Geschichte schreiben“

„Ich freue mich, meinen Wechsel zum Fukushima United FC bekanntzugeben und eine neue Herausforderung anzunehmen“, sagte Miura in einer Mitteilung seines neuen Clubs. „Meine Leidenschaft für Fußball wird auch im Alter ungebrochen bleiben. Ich freue mich darauf, als Mitglied vom Fukushima United FC mit vollem Einsatz anzutreten. Lasst uns gemeinsam Geschichte schreiben.“

Miuras Profi-Karriere begann mit 15 Jahren in Brasilien. In den vier Jahrzehnten seither spielte er auch in Italien, Kroatien, Australien und Portugal. Als einer der erfolgreichsten Nationalspieler Japans erzielte er in 89 Länderspielen 55 Tore.