Ramona Hofmeister brilliert bei ihrer Comeback-Tour weiter. Eine Woche nach dem famosen Triumph in Scuol ist die Oberbayerin auch in Bansko nicht zu schlagen.

Bansko - Deutschlands Top-Snowboarderin Ramona Hofmeister zeigt sich nach ihrem Weltcup-Comeback weiter in bestechender Form. Eine Woche nach ihrem famosen Sieg im schweizerischen Scuol gewann die Oberbayerin auch den Parallel-Riesenslalom im bulgarischen Bansko. Im Finale bezwang sie die Polin Aleksandra Krol-Walas. Drei Wochen vor dem Beginn der Olympischen Winterspiele in Italien war es der nächste bemerkenswerte Auftritt von Hofmeister.

Die viermalige Gesamtweltcup-Siegerin und mit Abstand beste deutsche Snowboarderin der vergangenen Jahre hatte sich Ende September schwer verletzt. Bei einem Trainingssturz in Zermatt hatte sie eine Sprunggelenkfraktur erlitten. Umso beachtlicher ist, wie stark die 29-Jährige gut dreieinhalb Monate später schon wieder fährt. Die Winterspiele im Februar werden die dritten ihrer Karriere nach Pyeongchang 2018 und Peking 2022 sein.

Bei den Männern verpasste Yannik Angenend in Bansko als Vierter nur knapp einen Podestplatz. Der Sieg ging an den Österreicher Benjamin Karl. Am Sonntag stehen in Bulgarien weitere Parallel-Riesenslaloms an.