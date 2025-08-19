Cincinnati - Direkt nach ihren Turniersiegen beim Masters-1000-Turnier in Cincinnati haben sich Carlos Alcaraz und Iga Swiatek gemeinsam per Flieger auf den Weg nach New York gemacht. Dort sollen beide bereits heute wieder im neuen Mixed-Wettbewerb an den Start gehen.

„Die Ansetzung ist nicht die beste“, sagte Alcaraz am Montag (Ortszeit) nach seinem Finalsieg gegen den Italiener Jannik Sinner, der beim Stand von 5:0 für den Spanier erschöpft aufgeben musste. „Aber das Konzept des Turniers liebe ich“, sagte Alcaraz, der zusammen mit der Britin Emma Raducanu gegen 14.00 Uhr Ortszeit (20.00 Uhr MESZ) auf den Platz soll. Swiatek ist sogar schon gegen 12.00 Uhr Ortszeit gemeinsam mit dem Norweger Casper Ruud gefordert.

Neuer Modus für mehr Show

Der Mixed-Wettbewerb wird erstmals unter der Woche vor dem eigentlichen Auftakt des Grand-Slam-Turniers und nur an zwei Tagen ausgetragen (19. und 20. August). Insgesamt 16 Teams spielen um den Titel im gemischten Doppel.

Die Spiele werden mit verkürzten Sätzen absolviert und finden in den großen Stadien statt. Das Preisgeld für das Siegerteam wird auf eine Million US-Dollar erhöht. In der Regel nehmen die Topstars nicht am Mixed-Wettbewerb teil, um sich auf das Einzel zu fokussieren.

Noch einige Fragezeichen

„Es ist etwas Neues und das mag ich“, sagte Alcaraz, der den Wettbewerb als Vorbereitung auf die Einzel-Konkurrenz ansieht. Es sei gut, schon einmal die Plätze und die Bälle testen zu können. „Ich werde wahrscheinlich erst spät schlafen, aber ich werde versuchen, mein bestes Tennis zu spielen und Emma zu helfen, das Spiel zu gewinnen“, sagte der Weltranglisten-Zweite.

Dass Sinner nach seiner Aufgabe im Finale von Cincinnati in New York im Mixed antritt, gilt als unwahrscheinlich. Die Nummer eins der Welt soll heute im zweiten Spiel nach 11.00 Uhr zusammen mit der Tschechin Katerina Siniakova gegen Alexander Zverev und Belinda Bencic spielen. Auch der Einsatz von Zverev ist noch unklar. Der 28-Jährige hatte in Cincinnati ebenfalls über körperliche Probleme geklagt.