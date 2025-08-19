weather heiter
Elias Lorenz wird dem Halleschen FC durch seinen Kreuzbandriss lange fehlen. Wie der Fußball-Regionalligist den Ausfall auffangen will.

Von Fabian Wölfling 19.08.2025, 12:00
Halle/MZ - Elias Lorenz gab sich kämpferisch. „Come back stronger“ – „Ich komme stärker zurück“, übermittelte der Mittelfeldspieler des Halleschen FC am Montag - nur wenige Stunden nach der feststehenden Diagnose Kreuzbandriss. Der 19-Jährige, der sich beim 0:2 gegen den FC Augsburg im DFB-Pokal ohne Fremdeinwirkung verletzt hatte, wird dem Fußball-Regionalligisten mindestens ein halbes Jahr fehlen.