Elias Lorenz wird dem Halleschen FC durch seinen Kreuzbandriss lange fehlen. Wie der Fußball-Regionalligist den Ausfall auffangen will.

Nach den Lorenz-Schock: Legt der HFC auf dem Transfermarkt noch einmal nach?

Elias Lorenz wird dem HFC monatelang fehlen. Reagiert der Verein darauf?

Halle/MZ - Elias Lorenz gab sich kämpferisch. „Come back stronger“ – „Ich komme stärker zurück“, übermittelte der Mittelfeldspieler des Halleschen FC am Montag - nur wenige Stunden nach der feststehenden Diagnose Kreuzbandriss. Der 19-Jährige, der sich beim 0:2 gegen den FC Augsburg im DFB-Pokal ohne Fremdeinwirkung verletzt hatte, wird dem Fußball-Regionalligisten mindestens ein halbes Jahr fehlen.