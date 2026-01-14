Nach Triumph über Venus Williams folgt das Aus: Tatjana Maria verpasst in Hobart das Viertelfinale.

Hobart - Die deutsche Tennisspielerin Tatjana Maria ist einen Tag nach ihrem Sieg gegen die siebenmalige Grand-Slam-Turniergewinnerin Venus Williams (45) beim Turnier im australischen Hobart ausgeschieden. Die 38-Jährige unterlag im Achtelfinale der Ungarin Anna Bondar knapp mit 6:7 (7:9), 5:7.

Bondar hatte in der ersten Runde die Hamburgerin Ella Seidel klar mit 6:0, 6:1 besiegt. Das Turnier in Hobart nutzten Maria und Seidel als Vorbereitung auf die am kommenden Sonntag beginnenden Australian Open. Dort sind sie ebenso wie Eva Lys und Laura Siegemund direkt fürs Hauptfeld der Frauen qualifiziert.