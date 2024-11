Innsbruck - Die deutschen Handballerinnen müssen auch im zweiten EM-Gruppenspiel gegen die Niederlande auf die erkrankte Rückraumspielerin Viola Leuchter verzichten. Die 20-Jährige vom deutschen Meister HB Ludwigsburg ist noch nicht wieder fit und fehlt der DHB-Auswahl in der Partie am Sonntag (18.00 Uhr/Sportdeutschland.TV) in Innsbruck wie schon beim 30:17-Auftaktsieg gegen die Ukraine.

„Viola knabbert noch an ihrer Erkrankung und ist für morgen definitiv kein Thema. Das schwächt uns natürlich in unserer Flexibilität. Denn wir haben nicht so viele Spielerinnen, die über ihre Wurfqualität aus der Distanz verfügen“, sagte Bundestrainer Markus Gaugisch. Wie lange Leuchter ausfalle, sei momentan nicht absehbar. „Da müssen wir von Tag zu Tag schauen. Aber es sieht ganz gut aus, dass sie Stück für Stück aus dieser Phase herauskommt“, sagte der 50-Jährige.

Neu im EM-Aufgebot steht Dana Bleckmann, die bei der Endrunde ihr Länderspieldebüt feiern könnte. Die 23-Jährige vom Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund wurde von Gaugisch nachnominiert.