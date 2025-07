Halle/MZ/FAB - Das 1:0 des Halleschen FC gegen den BFC Dynamo am vergangenen Samstag war eine mühevolle Angelegenheit. Über weite Strecken der Partie tat sich der favorisierte Fußball-Regionalligist aus Halle gegen die Gäste aus Berlin schwer. Erst in der 80. Minute erlöste Joker Julien Damelang die Fans. Als Einwechsler belebte auch Bocar Baro das Spiel, holte noch einen Platzverweis heraus. Darf das dynamische Duo beim Derby bei der Reserve des 1. FC Magdeburg II am Donnerstag (19 Uhr/MZ.de) nun von Beginn an ran?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.