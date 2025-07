Am Montag durfte die Wimbledon-Viertelfinalistin nach 3:26 Stunden jubeln, in der zweiten Runde des Turniers in Montreal ist dagegen alles schnell vorbei.

Laura Siegemund scheidet in der zweiten Runde in Montreal aus.

Montreal - Zwei Tage nach ihrem Marathon-Match ist Wimbledon-Viertelfinalistin Laura Siegemund beim Tennis-Turnier in Montreal in der zweiten Runde chancenlos ausgeschieden. Die 37-Jährige verlor klar mit 2:6, 1:6 gegen die an Nummer sechs gesetzte Amerikanerin Madison Keys. Das Spiel war bereits nach 65 Minuten beendet.

Am Montag hatte Siegemund zum Auftakt noch ihre deutsche Konkurrentin Tatjana Maria nach 3:26 Stunden in drei Sätzen niedergerungen. Laut des Datenanbieters Opta war es das zweitlängste Match bei einem 1000er-Turnier der WTA in diesem Jahr. Einzig das Halbfinale in Rom zwischen der Amerikanerin Coco Gauff und Zheng Qinwen aus China war sechs Minuten länger gewesen.

Siegemund hatte jüngst beim Rasen-Klassiker in Wimbledon aus deutscher Sicht für den größten Erfolg gesorgt und war erst im Viertelfinale an der belarussischen Weltranglistenersten Aryna Sabalenka in drei Sätzen gescheitert.