Nach seinem Halbfinal-Aus in Australien hat Alexander Zverev schon wieder körperliche Probleme. Die Begründung für die Absage seines Starts in Rotterdam erinnert an vergangene Zeiten.

Rotterdam - Nach seinem Halbfinal-Aus bei den Australian Open hat Alexander Zverev seine geplante Teilnahme beim ATP-Turnier in Rotterdam wegen erneuter körperlicher Beschwerden abgesagt. Der Weltranglisten-Vierte habe erneute Probleme am Knöchel und solle sich auf Anraten seines Physiotherapeuten erholen, statt in der kommenden Woche auf Titeljagd zu gehen. Das teilten die Veranstalter des Turniers mit.

„Ich finde es sehr schade, dass ich diese Entscheidung treffen muss“, wurde der 28 Jahre alte Hamburger zitiert. „Angesichts meiner Vorgeschichte mit meinem Knöchel muss ich jedoch meiner Genesung Vorrang einräumen und kann keine Risiken eingehen.“

Gesundheit in Melbourne noch als Trumpf

Zverev hatte sich bei den French Open 2022 sehr schwer am Knöchel verletzt und nach einer Operation monatelang pausieren müssen. Die Aussage deutet darauf hin, dass es sich bei der aktuellen Problematik um denselben Knöchel handelt, klar sagte er dies aber nicht. Allerdings lassen auch die Worte von Turnierdirektor Richard Krajicek, der an die Bilder und Folgen der früheren Verletzung erinnerte, darauf schließen.

Noch bei den Australian Open hatte sich Zverev stark präsentiert, war aber in einem dramatischen Halbfinale in fünf Sätzen am späteren spanischen Champion Carlos Alcaraz gescheitert. „Ich bin endlich gesund und schmerzfrei“, hatte der deutschen Spitzenspieler in Melbourne seine guten Leistungen im Unterschied zu durchwachsenen Monaten 2025 begründet.

Viele Rückschläge in der Vorsaison

Im vergangenen Jahr war der Tennis-Olympiasieger von 2021 immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden. Auch ein geschwollener Knöchel war gegen Ende der Saison problematisch gewesen.

Beim Event in der niederländischen Hafenstadt wäre Zverev in der kommenden Woche an Position eins gesetzt gewesen, nachdem auch Melbourne-Champion Carlos Alcaraz seinen Start zurückgezogen hatte. Für die Qualifikationsrunde der deutschen Tennis-Herren im Davis Cup am Freitag und Samstag in Düsseldorf war Zverev ohnehin nicht eingeplant gewesen.