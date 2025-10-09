Ätherische Öle, ein Zwischenstopp in Singapur und zwei Festnahmen: Zwei italienische Schwimmerinnen werden für 90 Tage suspendiert. Der Fall sorgte für Aufsehen.

Rom - Die italienischen Schwimmerinnen Benedetta Pilato und Chiara Tarantino sind nach einem pikanten Vorfall für 90 Tage gesperrt worden. Dies teilte Italiens Schwimmverband FIN mit. Hintergrund der Entscheidung ist Medienberichten zufolge die Festnahme der beiden im vergangenen August am Flughafen von Singapur wegen des Diebstahls von Kosmetikprodukten im Duty-free-Bereich.

Die Sperre gilt nach Angaben des Verbands mit sofortiger Wirkung. Die Disziplinarmaßnahme wurde demnach unter Berücksichtigung des Geständnisses der beiden Schwimmerinnen sowie ihrer kooperativen Haltung verhängt. Zu den genauen Hintergründen äußerte sich der Verband aber nicht.

Alles nur ein Missverständnis?

Nach Berichten italienischer Medien ereignete sich der Vorfall während eines Zwischenstopps in Singapur. Die beiden hatten an den Schwimmweltmeisterschaften in dem Inselstaat teilgenommen, waren danach aber im Urlaub auf Bali. Bei ihrer Rückkehr landeten sie in Singapur zwischen.

In dem Duty-free-Shop des Flughafens soll Tarantino einige ätherische Öle in Pilatos Tasche gesteckt haben. Bei der Festnahme behauptete Pilato, die Öle für Gratisproben gehalten zu haben, berichtete die Zeitung „La Repubblica“. Die beiden wurden von den Behörden kurzzeitig festgehalten, konnten jedoch mit der Unterstützung der italienischen Botschaft wieder das Land verlassen.