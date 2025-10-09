Ab dem 19. Oktober treffen sich die besten Turner der Welt in Indonesien. Der Gastgeber will aber ein Land nicht dabei haben.

Jakarta - Gastgeber Indonesien will die Teilnahme Israels an der bevorstehenden Turn-WM in Jakarta verhindern. Das muslimisch geprägte Land werde den israelischen Sportlern die Visa-Dokumente zur Einreise verweigern, teilte ein Regierungssprecher mit. Darüber berichtete unter anderem die Nachrichtenagentur AP. Israel gehört zu den 86 Nationen, die vom 19. bis 25. Oktober an der WM teilnehmen sollten, was in Indonesien auf große Ablehnung stieß.

Hintergrund ist das israelische Vorgehen im Gazastreifen. Indonesien unterstützt dabei die Palästinenser. Justizminister Yusril Ihza Mahendra stellte dabei klar, dass die israelische Mannschaft trotz der Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas zu einem Waffenstillstand nicht ins Land gelassen werde. Indonesiens Präsident Prabowo Subianto hatte jüngst bei der UN-Generalversammlung Israel für die anhaltenden Angriffe im Gazastreifen scharf verurteilt.

Sollte es bei der Entscheidung bleiben, könnte der israelische Weltmeister Artem Dolgopyat seinen Titel im Boden-Wettbewerb nicht verteidigen.