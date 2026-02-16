Starke Sprünge trotz schwieriger Bedingungen: Eileen Gu muss sich im Big-Air-Contest nur Megan Oldham geschlagen geben. Der Kampf um die Medaillen beginnt mit Verspätung.

Livigno - Freestyle-Superstar Eileen Gu hat im dichten Schneetreiben von Livigno ihre dritte Goldmedaille bei Olympischen Winterspielen verpasst. Die Chinesin wurde in ihrem ersten Big-Air-Contest seit vier Jahren von Megan Oldham aus Kanada abgefangen. Oldham kam auf 180,75 Punkte. Gu - Siegerin bei den Spielen 2022 in Peking - landete mit 179,00 Punkten auf dem Silberrang. Dritte wurde die Italienerin Flora Tabanelli (178,25 Punkte).

Wegen der widrigen Wetterbedingungen begann der erste Lauf mit mehr als einer Stunde Verspätung. Zuvor kämpften viele Helfer darum, die Schanze und den Hang wettkampftauglich zu halten. Stürze mit schwerwiegenden Folgen gab es im Kampf um die Medaillen nicht.

Erst gar nicht teilnehmen konnten allerdings die beiden Schweizerinnen Mathilde Gremaud und Anouk Andraska, die im Probedurchgang stürzten. Gremaud verletzte sich nach Angaben des Verbandes an der Hüfte, Andraska am Handgelenk.

Finale ohne deutsche Beteiligung

Bereits in der Qualifikation war Muriel Mohr als einzige deutsche Starterin gescheitert. Die 19-Jährige hatte sich wegen einer Verletzung kurz vor dem Olympia-Start einem Eingriff unterzogen und landete außerhalb der besten Zwölf, die am Finale teilnehmen durften.

Für die Athletinnen geht es im Big Air darum, nach einem Sprung über eine große Rampe in der Luft Tricks zu zeigen und dann sicher zu landen. Für die Punktevergabe werden unter anderem der Schwierigkeitsgrad, die saubere Ausführung, die Höhe und die Landung berücksichtigt. Zwei von drei Versuchen kommen in die Wertung.