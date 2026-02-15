Für die SG Dessau/Kochstedt endete der 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die SG Union Sandersdorf mit 2:3 (1:1).

Darvin Francis Hajowsky (SG Dessau/Kochstedt) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die SG Union Sandersdorf steckte einmal Gelb ein (28.). Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Miguel Mittmeier den Ball ins Netz (40.).

In der 59. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf e.V. kassierte noch einmal Gelb. Die SG Dessau/Kochstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Frank Tischer. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Rocco Trettenbach/Sandersdorf (81.), gefolgt von Maximilian Täubrecht (SG Dessau/Kochstedt) in Minute 83. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Anton Groh, den Ball ins Netz zu befördern (90.+2). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 93 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Dessau/Kochstedt – SG Union Sandersdorf

SG Dessau/Kochstedt: Macha – Fülla, Hajowsky, Görsch (44. Täubrecht), Spielau, Dujakovic (79. Seidler), Khan (71. Panzer), Saalmann, Sanneh, Becker (88. Bro), Karbath

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Trettenbach, Perl, Uhte, Mittmeier (46. Pätzke), Wieczorek, Nitsche (90. Mühlbauer), Koto'o Djouokou (76. Mackowiak), Groh, Osterland, Seide

Tore: 1:0 Darvin Francis Hajowsky (26.), 1:1 Miguel Mittmeier (40.), 1:2 Rocco Trettenbach (81.), 2:2 Maximilian Täubrecht (83.), 2:3 Anton Groh (90.+2); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Maximilian Schemainda, Vincent Jochen Schildhauer; Zuschauer: 47