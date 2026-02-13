Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: Der Heimbonus half der JSG Lutherkicker am Freitag nicht, als sie sich vor 45 Fans mit 1:3 (0:1) gegen den TSV Rot-Weiß Zerbst verabschieden musste.

Wittenberg/MTU. Vor 45 Zuschauern hat sich das Team von Dirk Zaddach mit 1:3 (0:1) gegen Zerbst eine Niederlage eingestehen müssen.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Ronny Plenz (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste (28.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Daniel Gallasch am Ende der ersten Halbzeit, als Louis Rauschenbach für Zerbst traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 42 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zum wiederholten Male zur Tat schreiten. Der TSV Rot-Weiß Zerbst steckte noch einmal Gelb ein (50.). Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Paul Zager den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (52.).

Unentschieden. Zerbsts Jannis Syring konnte seinem Team in Minute 63 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

In Minute 77 fiel das letzte Tor der Partie. 32 Minuten nach der Pause gelang es Toni Luis Albrecht, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:3 auszubauen (77.). Die JSG Lutherkicker rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – TSV Rot-Weiß Zerbst

JSG Lutherkicker: Kruczynski – Mrasek, Zager (67. Körner), Staack (67. Haberzeth), Dorn, Sprenger, Mateus, Hassani (46. Henze), Geißler (82. Kiewel), Grabo (46. Renner), Kautzsch

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Albrecht (89. Schmidt), Becker, Rauschenbach, Nehring (62. Abdulrahman), Geilich, Hahn, Hanuszkiewicz, Friedrich, Schmitz, Hänsel (62. Syring)

Tore: 0:1 Louis Rauschenbach (42.), 1:1 Paul Zager (52.), 1:2 Jannis Syring (63.), 1:3 Toni Luis Albrecht (77.); Schiedsrichter: Ronny Plenz (Wittenberg); Zuschauer: 45