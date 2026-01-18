Deutschlands Damen sind zum 18. Mal Europameister im Hallenhockey. Der Titelverteidiger gewann das Finale in Prag im letzten Spiel von Nationaltorfrau Julia Sonntag mit 5:2 gegen Gastgeber Tschechien.

Prag - Die deutschen Damen sind erneut Europameister im Hallenhockey. Die Titelverteidigerinnen gewann am Sonntag das Finale in Prag mit 5:2 (2:1) gegen Tschechien. Philine Drumm (10. Minute) hatte den frühen 0:1-Rückstand durch ein Siebenmetertor von Natálie Hájková (2.) ausgeglichen. Im Anschluss erzielte die Mannheimerin Charlotte Gerstenhöfer (17./24.) mit ihrem Doppelpack die erstmalige Führung, ehe Charlotte Hendrix (32.) und Kapitänin Fenja Poppe (39.) auf 5:1 erhöhten. Veronika Přibíková (40.) verkürzte noch einmal für die Gastgeberinnen.

Deutschland ist mit 18 Titeln Rekord-Europameister in der Halle. Für Torfrau Julia Sonntag war es ihr letzter Auftritt im Nationalteam. Die 34-Jährige absolvierte 105 Feld-Länderspiele und wurde zudem 2018 mit dem Hallenteam Weltmeisterin in Berlin.

Halbfinalsieg gegen Spanien im Shootout

Im Halbfinale am Samstagabend hatte sich Deutschland mit 3:2 im Penaltyschießen gegen Spanien durchgesetzt. Für die Entscheidung sorgte Gerstenhöfer als insgesamt zehnte Schützin.

Zuvor hatte die DHB-Auswahl die Gruppenphase mit 6:0- und 5:3-Siegen gegen Irland und Belgien, einem 5:5 gegen die Schweiz und einer 3:4-Niederlage gegen Österreich als Zweiter beendet.