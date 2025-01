Basketball-Weltmeister Franz Wagner unterliegt im ersten Spiel nach seiner Verletzungspause klar mit den Orlando Magic. Victor Wembanyama glänzt beim NBA-Gastspiel in Paris.

Orlando - Bei der Rückkehr nach längerer Verletzungspause hat Franz Wagner mit den Orlando Magic eine klare Niederlage in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA kassiert. Der Weltmeister verlor mit Orlando daheim 79:101 (39:47) gegen die Portland Trail Blazers. Der Weltmeister hatte aufgrund eines Risses in der Bauchmuskulatur 20 Spiele verpasst und stand nun erstmals seit dem 6. Dezember 2024 wieder in der NBA auf dem Parkett.

Mit 20 Punkten avancierte der 23-Jährige direkt zu Orlandos bestem Werfer. „Es war natürlich toll, wieder zu spielen. Vor dem Spiel war ich ziemlich nervös, da ich lange Zeit raus war. Aber ich habe mich ganz gut gefühlt“, sagte Wagner. Der deutsche Profi Tristan da Silva folgte mit 16 Zählern, als Team traten die Magic jedoch offensiv zu harmlos auf.

Kantersieg für Dennis Schröder und Warriors

Dennis Schröder schaffte mit den Golden State Warriors beim 131:106 (63:64) gegen die Chicago Bulls in eigener Halle seinen zweithöchsten Erfolg im Warriors-Trikot. Die Hausherren setzten sich aber erst im Lauf des dritten Viertels ab und bestimmten die zweite Hälfte mit 68:42. Schröder ging zum zweiten Mal nacheinander von der Bank aus ins Spiel und erzielte elf Zähler und sieben Assists.

Den Dallas Mavericks gelang auch ohne ihren weiterhin verletzten Superstar Luka Doncic ein Überraschungserfolg gegen die Oklahoma City Thunder, beim besten Team der Western Conference setzten sich die Texaner mit 121:115 (60:62) durch. Der deutsche Profi Maxi Kleber erzielte seine einzigen Punkte per Dreier drei Minuten vor Spielende zur 110:102-Führung und kam zudem auf vier Assists und drei Rebounds.

Wembanyama glänzt bei Spurs-Sieg in Paris

Die San Antonio Spurs um den französischen Nationalspieler Victor Wembanyama gewannen das erste von zwei NBA-Spielen in Paris gegen die Indiana Pacers deutlich. Beim 140:110 (60:57)-Erfolg glänzte Wembanyama mit 30 Punkten, elf Rebounds, sechs Assists und fünf Blocks. Das Ausnahmetalent kehrte erstmals nach Paris zurück, nachdem er bei den Olympischen Spielen im vergangenen Sommer mit der französischen Nationalmannschaft die Silbermedaille gewonnen hatte. Die zweite Partie zwischen beiden Teams in Paris findet am Samstag statt.