Formel 1: Piastri und Norris in Spanien vor Leclerc

Oscar Piastri gewinnt auch in Spanien.

Barcelona - Oscar Piastri hat beim Großen Preis von Spanien seinen fünften Formel-1-Saisonsieg im neunten Rennen gefeiert. Im McLaren baute der 24-Jährige vor den Toren Barcelonas seine Führung in der WM-Wertung souverän weiter aus. Der Australier setzte sich bei hochsommerlichen Temperaturen dank einer kontrollierten Fahrt vor seinem Teamkollegen Lando Norris und Charles Leclerc im Ferrari durch.

Weltmeister Max Verstappen hatte im Red Bull nach einer Safety-Car-Phase Probleme beim Neustart und verlor kurz vor Schluss noch den sicher geglaubten dritten Rang. Der Niederländer musste sich im Ziel sogar nur mit Platz zehn begnügen, da er nachträglich eine Zehn-Sekunden-Strafe erhielt. Der einzige deutsche Pilot, Nico Hülkenberg, profitierte davon und belegte im Kick Sauber überraschend den fünften Platz. Für den 37-Jährigen war es das beste Ergebnis des Jahres, erst zum zweiten Mal raste er in die Punkte.

Gar nicht antreten konnte Lance Stroll. Der 26 Jahre alte Kanadier musste nach Problemen am rechten Handgelenk passen, wie sein Rennstall Aston Martin erklärte. Stroll, dessen Vater Lawrence Mitbesitzer des Teams ist, sah sich nicht imstande, das Rennen zu fahren. Er möchte sich einer Operation unterziehen. Ob er beim Heim-Grand-Prix in Kanada in zwei Wochen starten kann, ist offen.