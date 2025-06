Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 errangen Sebastian Thiele und sein Team 1. SV Sennewitz gegen den FC Halle-Neustadt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

Am Donnerstag konnte das Publikum auf dem Sportplatz Sennewitz ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Petersberger gewannen deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die Kontrahenten aus Halle-Neustadt.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Falk Iser (Naumburg) eine Gelbe Karte an die Petersberger (23.). Jonas Dittrich (1. SV Sennewitz) netzte nach 27 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Kurz nach der Pause griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt steckte jetzt zweimal Gelb ein (46.). Das zweite Tor konnten die Petersberger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Christian Friedrich den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

1. SV Sennewitz führt mit 2:0 – 74. Minute

Der Siegeszug der Petersberger brach nicht ab. Minute 79: Sennewitz traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Friedrich ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 24

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als John Viany Bukenya den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 festigte (85.). Damit war der Sieg der Petersberger gesichert. Der 1. SV Sennewitz rutschte dennoch auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – FC Halle-Neustadt

1. SV Sennewitz: Görke – Boettcher, Schmidt (63. Bukenya), Von Cieminski (51. Berner), Klinge, Dieske, Mähnert, Friedrich, Dittrich, Lorenz (81. Mitzner), Aleithe (32. Görlitz)

FC Halle-Neustadt: Al Hasan – Zuleger, Stolle (63. Daramy), Hardt (46. Abdulrahman), Müller, Tinto, Batonon (59. Dosky), Keunang, Moh, Trolli, Halibei (46. Wendorff)

Tore: 1:0 Jonas Dittrich (27.), 2:0 Christian Friedrich (74.), 3:0 Christian Friedrich (79.), 4:0 John Viany Bukenya (85.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Rene Hofmann, Martin Seeger; Zuschauer: 85