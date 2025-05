München - Inter Mailand setzt im Endspiel der Champions League auf die Erfahrungen aus der Finalniederlage vor zwei Jahren. 2023 hatten die Italiener in Istanbul mit 0:1 gegen Manchester City verloren. Jetzt fühlen sie sich bereit für den Coup am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in München gegen Paris Saint-Germain. „Der Unterschied ist die Erfahrung, vor allem in der Vorbereitung auf dieses Finale“, sagte Trainer Simone Inzaghi. „Jedes Spiel hat eine Geschichte für sich. Aber wir haben alle Details beachtet.“

Der Coach hofft, dass seine Schützlinge im zweiten Endspiel weniger aufgeregt als möglicherweise die Pariser sind. „Wir brauchen Konzentration, Entschlossenheit, aber keine Besessenheit. Aber wir wissen, wie wir uns zu verhalten haben. Wir haben Welt- und Europameister im Team. Wir sind selbstbewusst nach so einer Saison. Jetzt wollen wir uns nicht stoppen lassen.“

Welt- und Europameister als Extra-Trumpf?

Inter hatte auf dem Weg ins Finale unter anderem den FC Bayern im Viertelfinale und dann in zwei atemberaubenden Halbfinal-Spielen auch den FC Barcelona bezwungen. „Wir sind als Mannschaft viel besser geworden, sind gewachsen, haben gegen Gegner von höchstem Niveau bestanden“, erinnerte Inter-Kapitän Lautaro Martinez. Der Stürmer kann nach dem WM-Titel 2022 mit Argentinien den zweiten großen internationalen Erfolg feiern.

Auch Mittelfeldspieler Nicolò Barella ist nur noch einen Sieg davon entfernt, zum zweiten Mal in seiner Karriere einen der wichtigsten Pokale im Fußball in die Höhe zu stemmen. Er war 2021 mit Italien Europameister geworden - zwei Jahre danach gehörte er in Istanbul zu den Endspiel-Verlierern. „Wir sind bereit, wir sind geladen“, verkündete Barella.

Coach zu Zukunftsgerüchten: „Mir geht es hier gut“

Trainer Inzaghi ging am Vorabend der Partie erneut nicht im Detail auf Fragen zu seiner Zukunft ein. In Italien halten sich Spekulationen, wonach der Ex-Profi nach der Saison zu Al-Ahli nach Saudi-Arabien wechselt. „Ich werde am Montag oder Dienstag mit dem Präsidenten und dem Club über die Zukunft reden“, sagte Inzaghi - das aber werde nach jeder Saison so gehandhabt.

Am Sky-Mikrofon ergänzte er dann noch: „Mir geht es hier im Verein gut, ich habe alles, was ich will, um erfolgreich und zufrieden zu sein.“ Eigentlich hat Inzaghi bei Inter noch einen Vertrag bis Sommer 2026.