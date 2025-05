In der Fußball-Landesklasse 1 kassierte der SV Medizin Uchtspringe am Wochenende eine üble Pleite gegen den SV Eintracht Salzwedel 09 I und ging 0:8 (0:4) vom Platz.

Ernüchternde Leistung: Das Team um Steffen Säger hat am Samstag vor 75 Zuschauern in der Heinz-Förster-Sportanlage Uchtspringe ganze acht Bälle kassiert. Das Spiel endete 0:8 (0:4).

Bereits kurz nach Spielstart schoss Philip Müller das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (9.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Luca Nowak den Ball ins Netz (12.).

SV Medizin Uchtspringe gerät 0:2 ins Hintertreffen – 12. Minute

Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Helge Kietzke im gegnerischen Tor. Nowak traf gleich mehrmals – in Minute 22 und 28, Wazar Hasan in Minute 58, Gian Grabowski in Minute 88 und Luca Nowak in Minute 89. Spielstand 7:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 25

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Wazar Hasan den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:8 erweiterte (90.). Damit war der Erfolg der Salzwedler entschieden. Der SV Medizin Uchtspringe rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – SV Eintracht Salzwedel 09 I

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Klukas, Mohamad Ababaker, Bosse, Bierstedt, Stoppa, Adam, Balliet, Wolter, Rostomyan, Gerhardt (15. Wojahn)

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Wulff, Kreitz, Müller, Holtermann, Galkowski (46. Wazar Hasan), Gille (71. Biermann), Gose, Al Khelef (59. Eisert), Nowak, Grabowski

Tore: 0:1 Philip Müller (9.), 0:2 Luca Nowak (12.), 0:3 Luca Nowak (22.), 0:4 Luca Nowak (28.), 0:5 Hishyar Wazar Hasan (58.), 0:6 Gian Grabowski (88.), 0:7 Luca Nowak (89.), 0:8 Hishyar Wazar Hasan (90.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: Mathis Bannier, Ferdinand Aue; Zuschauer: 75