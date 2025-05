Fußball-Landesklasse 6: In der Partie am Samstag war der SV Romonta 90 Stedten gegenüber dem SV Großgrimma machtlos und wurde mit 1:3 (0:1) vom Platz gefegt.

Vor 102 Zuschauern hat sich das Team von Daniel Stache mit 1:3 (0:1) gegen Großgrimma geschlagen geben müssen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Heiko Angeli vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Max Rackowitz das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (41.). In der zweiten Halbzeit setzte Großgrimma noch einen drauf: In Minute 57 wurde ein weiteres Tor durch Marius Baum erzielt.

SV Romonta 90 Stedten liegt 0:2 zurück – 57. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 59: Großgrimma traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Maik Witt ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 29

Nur kurz darauf gelang es Marcel Merker, den Ball ins Netz zu befördern und den Mansfeldern noch ein Tor zu verschaffen (61.). Der SV Romonta 90 Stedten rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – SV Großgrimma

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Hauser (71. Dincel), Merker (71. Jung), Nachtwein (46. Thomas), Lindau, Siedler (68. Raase), Grünhage, Maak, Höher, Parthier, Böttger

SV Großgrimma: Schmidt – Witt, Wöpe (71. Weidner), Baum (85. Pillert), Göbel, Beyenbach, Rackowitz (78. Boronczyk), Benndorf, (90. Ibrahim), Zech (68. Bauer)

Tore: 0:1 Max Rackowitz (41.), 0:2 Marius Baum (57.), 0:3 Maik Witt (59.), 1:3 Marcel Merker (61.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Christian Eden, William Kalbach; Zuschauer: 102