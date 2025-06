Marian Unger war als Torwarttrainer ein Sympathieträger beim Halleschen FC. Nun ist der 41-Jährige zurück im Verein, aber in neuer Funktion.

Marian Unger ist in neuer Funktion zurück beim Halleschen FC.

Halle/MZ - Bis heute ist Marian Unger in der Historie des Halleschen FC unübertroffen. 2020 war der Mann aus Markranstädt, eigentlich ein Spezialist für die Ausbildung von Torhütern, für eine Partie in der dritten Liga offiziell Trainer – weil Florian Schnorrenberg zur Hochzeit der Pandemie nicht rechtzeitig zweimal negativ auf Corona getestet werden konnte. Unger saß also auf der Bank, der HFC gewann 3:0 gegen Mannheim. Sein Drei-Punkte-Schnitt ist nicht zu überbieten.