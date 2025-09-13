Beim Test für die Titelkämpfe in Jakarta kann sich in Frankfurt noch keine deutsche Turnerin empfehlen. Sprung-Europameisterin Karina Schönmaier hakt zeitgleich in Paris als Erste eine WM-Vorgabe ab.

Frankfurt - Silja Stöhr hat die erste Qualifikation der Turnerinnen für die Weltmeisterschaften vom 19. bis 25. Oktober in Jakarta für sich entschieden. Bei dem Wettkampf in Frankfurt kam die Team-Silbermedaillengewinnerin der EM von Leipzig nach einem Sturz vom Schwebebalken auf 51,30 Punkte und verwies damit Jesenia Schäfer (50,20) und Lea Wartmann (48,70) auf die weiteren Plätze.

Allerdings erreichten weder Stöhr noch eine der anderen sechs Starterinnen im Mehrkampf oder an einem Einzelgerät eine der vom Deutschen Turner-Bund (DTB) festgesetzten Normen für das WM-Ticket nach Indonesien.

Dies gelang dagegen der zweifachen Europameisterin Karina Schönmaier, die zeitgleich beim World Challenge Cup in Paris mit 14,049 Punkten den Vorkampf am Sprung gewann. Die 20-Jährige kann damit bereits für die zweite Qualifikation am 27. September in Saarbrücken planen. Am Montag sollen mindestens fünf weitere Starterinnen für den entscheidenden Test nominiert werden.