Der Nordostdeutsche Fußballverband hat gegenüber der MZ die Randale von Halle verurteilt. Ein Sportgerichtsverfahren wird zeitnah eröffnet.

NOFV reagiert auf die Randale von Halle: Was dem HFC und der BSG Chemie jetzt droht

Nach dem Spiel kam es zu Auseinandersetzungen zwischen HFC-Fans und BSG-Spielern. Beteiligt war daran Philipp Wendt.

Halle/MZ/FAB - Die Randale rund um das Regionalliga-Derby zwischen dem Halleschen FC und Chemie Leipzig am Freitagabend hat nicht nur strafrechtliche Ermittlungen der Polizei zur Folge. Der Nordostdeutsche Fußballverband erklärte gegenüber der MZ, dass ein Sportgerichtsverfahren eröffnet wird.