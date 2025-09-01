Das war leicht: Die deutschen Basketballer feiern im finnischen Tampere den vierten deutlichen Erfolg. Für den vorzeitigen Sieg in Gruppe B reicht das aber noch nicht.

Tampere - Nach dem lockeren EM-Rekordsieg gegen völlig überforderte Briten nahm sich Basketball-Star Dennis Schröder erst einmal Zeit für seine Familie. Mit einem seiner Kinder auf dem Schoß saß der deutsche Kapitän neben seiner Frau Ellen und genoss den vierten Sieg im vierten Spiel.

Das 120:57 (58:31) gegen den Gruppenletzten war nicht mehr als eine bessere Trainingseinheit für den Weltmeister und der nächste Schritt zum angestrebten Platz eins nach der Vorrunde in der Gruppe B. Deutschland konnte in der einseitigen Partie gegen den großen Außenseiter im finnischen Tampere die NBA-Stars um Dennis Schröder und Franz Wagner angesichts des riesigen Vorsprungs weitgehend schonen. Es war Deutschlands deutlichster Sieg bei einer EM - und überbot so die alte Bestmarke aus dem Jahr 1951.

„Es hat auf jeden Fall Bock gemacht. Wir haben bis zum Ende unseren Basketball durchgespielt, deshalb hat es viel Spaß gemacht“, sagte Tristan da Silva, dieses Mal mit 25 Punkten bester Werfer, bei Magentasport. „Ich bin stolz auf die Mannschaft, wie sie auftritt“, sagte Trainer Alan Ibrahimagic, der erneut den erkrankten Alex Mumbru vertrat. „Das Ergebnis ist sehr hoch, aber es ist nur ein Sieg. Wir sagen immer, wir wollen den Gruppensieg. Dafür brauchen wir auch am Mittwoch einen Sieg.“

Gruppensieg frühestens am Mittwoch

Am Mittwoch (19.30 Uhr/Magentasport und RTL) geht es gegen Gastgeber Finnland um Platz eins in der Gruppe. Das Duell mit den völlig überforderten Briten glich phasenweise einem Trainingsspielchen, das sowohl von der Intensität als auch von der Kulisse nur sehr wenig mit einer Europameisterschaft zu tun hatte.

„Auch solche Spiele sind wichtig, weil Spieler, die bislang vielleicht noch nicht so ihren Rhythmus gefunden haben, ihn in diesen Spielen finden können“, sagte der verletzt fehlende Weltmeister Moritz Wagner vorab als TV-Experte bei Magentasport. Es wurde dann sportlich noch etwas einfacher als erwartet. Schröder und Co. warfen sich schon kurz vor der Halbzeit No-Look-Pässe zu und dribbelten sich den Ball durch die eigenen Beine - die 3.760 Zuschauer in der halbleeren Halle raunten.

Pause für Voigtmann und Lo

Neben Tristan da Silva punkteten auch Wagner, Schröder, Daniel Theis und Oscar da Silva zweistellig - die Marke von 100 Punkten hatte der Weltmeister schon schnell im vierten Viertel erreicht. „Es hat sich sehr gut angefühlt. Wir haben unseren Basketball gespielt. Wir wussten, dass sie sehr körperlich spielen werden, das haben wir gut gematcht“, sagte Aufbauspieler Justus Hollatz bereits zur Halbzeit.

Im vierten EM-Spiel innerhalb von sechs Tagen bot sich Interimstrainer Ibrahimagic die Chance, lädierte Spieler gezielt außen vor zu lassen. Co-Kapitän Johannes Voigtmann war bereits am Sonntag nach München gereist, um sein lädiertes Knie behandeln zu lassen - er wird am Dienstag zurück beim Team in Finnland erwartet. Aufbauspieler Maodo Lo setzte kurzfristig aus, nachdem er beim Aufwärmen Knieschmerzen gespürt hatte.

Makellose Vorrunde wie beim WM-Titel?

Mit einem Sauna-Besuch und einem Spaziergang in der Natur hatte sich das deutsche Team nach dem famosen 107:88 gegen Mitfavorit Litauen am Ruhetag beschäftigt. Der sportliche Fokus war aber auch gegen die weiter sieglosen Briten sofort wieder da. Anfangs bekam Theis einige Bälle in der Mitte zugespielt - dort nutzte der Center einfach seine körperliche Überlegenheit aus.

Schon nach dem ersten Viertel war der deutsche Vorsprung so groß, dass die weiteren 30 Minuten nur noch ein besseres Schaulaufen darstellten. Deutschland hat sowohl vor dem WM-Titel 2023 als auch bei Olympia 2024 eine makellose Vorrunde hingelegt und ist nun auch in Tampere auf dem besten Weg dorthin. Auch gegen die bislang starken Finnen wird das Team um Schröder und Wagner klarer Favorit sein.