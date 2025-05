Eineinhalb Jahre nach dem Tod der früheren Radrennfahrerin Melissa Hoskins ist das Urteil gegen ihren Ehemann gefallen. In Haft muss Rohan Dennis nicht - dafür verhängt der Richter andere Strafen.

Urteil in Australien

Adelaide - Der australische Ex-Radprofi Rohan Dennis muss nach dem Unfalltod seiner Ehefrau Melissa Hoskins nicht ins Gefängnis. Ein Bezirksgericht im südaustralischen Adelaide verurteilte den 34-Jährigen laut übereinstimmenden Medienberichten zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe. Dem Sender ABC zufolge verhängte der Richter zudem ein fünfjähriges Fahrverbot.

Die ehemalige Radrennfahrerin Hoskins war Ende Dezember 2023 im Alter von 32 Jahren im Krankenhaus gestorben, nachdem sie in Adelaide vor dem Haus des Paares von einem Pick-up-Truck angefahren worden war. Am Steuer des Wagens saß Dennis, der Vater ihrer beiden Kinder.

Wie kam es zu dem Unfall?

Zuvor gab es angeblich einen Streit zwischen den beiden, woraufhin Dennis versucht haben soll, von Zuhause wegzufahren. „Ihre Entschlossenheit, den Bereich zu verlassen, um den Streit zu deeskalieren, trägt zwar dazu bei, Ihr Verhalten zu erklären - das entschuldigt oder rechtfertigt aber nicht Ihre Missachtung der Sicherheit Ihrer Frau“, sagte Richter Ian Press.

Dennis hatte sich schuldig bekannt. Zunächst war er unter anderem wegen gefährlichen Fahrens mit Todesfolge angeklagt. Vor Gericht räumte er im vergangenen Dezember aber einen minder schwerwiegenden Anklagepunkt ein, nämlich dass er eine Situation herbeigeführt habe, in der jemandem Schaden zugefügt werden kann. Die anderen Anklagepunkte wurden nach einem Deal mit der Staatsanwaltschaft fallengelassen.

Mit der Polizei kooperiert

„Die Folgen der Ereignisse vom 30. Dezember 2023 als tragisch zu bezeichnen, wird der Trauer und der Qual, die diese Ereignisse in das Leben derer gebracht haben, die Ihre Frau Melissa Dennis kannten und liebten, nicht gerecht“, betonte Richter Press. „Ich akzeptiere aber, dass Sie Verantwortung für alles Geschehene übernehmen.“ Auch habe der Angeklagte stets mit der Polizei kooperiert.

„Es ist nun Zeit, dass wir nach vorne blicken, und genau das hätte Melissa auch von uns erwartet“, sagten ihre Eltern vor dem Gerichtsgebäude. „Was Rohan betrifft: So schwer es auch sein wird, ist es wichtig, dass wir auch ein gutes Verhältnis zu ihm haben“, erklärten sie. „Wir vermissen Melissa schrecklich. Sie war etwas ganz Besonderes.“

Die ehemalige Weltmeisterin und zweimalige Olympia-Teilnehmerin Hoskins war seit 2018 mit Dennis verheiratet. Der Profi wurde 2018 und 2019 Weltmeister im Einzelzeitfahren, zudem gewann er mindestens eine Etappe bei den drei großen Landesrundfahrten. 2023 beendete er seine Karriere. Davor hatte er im Januar 2023 noch eine Etappe der Tour Down Under in Australien gewonnen.