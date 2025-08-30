Jan-Lennard Struff trifft im Achtelfinale der US Open auf Topstar Novak Djokovic. Der serbische Rekord-Grand-Slam-Sieger gibt in seinem Drittrundenmatch einen Satz ab und hat körperliche Probleme.

New York - Nach einer medizinischen Auszeit hat Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic das Achtelfinalduell mit Jan-Lennard Struff bei den US Open perfekt gemacht. Der 38 Jahre alte serbische Tennisstar hatte beim 6:4, 6:7 (4:7), 6:2, 6:3 in seinem Drittrundenmatch gegen den Briten Cameron Norrie offensichtlich Rückenprobleme. Ende des ersten Satzes verließ Djokovic beim Stand von 5:4 zur Behandlung das Arthur Ashe Stadium.

„Die Rivalen schauen zu, da willst du nicht zu viel preisgeben“, sagte der 24-fache Grand-Slam-Turniersieger im Siegerinterview des Nightsession-Matches. Über seine Leistung sagte er: „Ich bin noch dabei, meinen Rhythmus zu finden.“ Es sei aber vom Niveau das bisher beste Match im Turnierverlauf gewesen.

Im Tiebreak des zweiten Abschnitts leistete sich der viermalige US-Open-Champion gegen Norrie eine Schwächephase und kassierte den zweiten Satzverlust im Turnierverlauf. Letztendlich setzte sich Djokovic aber souverän durch. Er ist jetzt ältester Achtelfinalist beim Grand-Slam-Turnier in New York seit dem Amerikaner Jimmy Connors vor 34 Jahren.

Der deutsche Qualifikant Struff hatte am New Yorker Nachmittag überraschend glatt gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe 6:4, 6:3, 7:6 (9:7) gewonnen und sich zum ersten Mal für das Achtelfinale der US Open qualifiziert.