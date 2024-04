Ottawa - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft muss bei der WM in Tschechien (10. bis 26. Mai) auf Top-Stürmer Tim Stützle verzichten.

Der Torjäger der Ottawa Senators aus der nordamerikanischen Profiliga wird wegen einer Schulterverletzung nicht für den Vizeweltmeister dabei sein, wie der 22-Jährige bei der Saisonabschlusskonferenz seines kanadischen Teams mitteilte.

Stützle erklärte, er habe seit einigen Monaten Probleme an der Schulter und hatte auch eine Verletzung am Handgelenk. Die Blessuren will er nun auskurieren. Sein letztes NHL-Spiel für die Senators bestritt er am 4. April. Der Stürmer konnte bereits im vergangenen Jahr bei der WM nicht für die deutsche Mannschaft auflaufen.

Für Ottawa kam der frühere Mannheimer in dieser Saison in 75 Einsätzen auf 18 Tore und 52 Vorlagen und steht vor dem Sprung in die Weltklasse. Für die Playoffs reichten die Scorerpunkte allerdings nicht. Die Senators verpassten erneut die K.o.-Runde.