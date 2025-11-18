Das Spiel der Dallas Cowboys gegen die Las Vegas Raiders war nicht die übliche Show der NFL, zu tief getroffen war die Liga vom Tod des jungen Cowboys-Profis Kneeland. Seine Kollegen ehren ihn.

Las Vegas - Die Dallas Cowboys haben das erste Spiel seit dem Tod von NFL-Profi Marshawn Kneeland gewonnen und ihre Playoff-Hoffnungen erhalten. Elf Tage nachdem der Football-Profi der Cowboys sich allem Anschein nach das Leben genommen hatte, holte das Team aus Texas bei den Las Vegas Raiders ein 33:16. Spieler und Trainer der Cowboys trugen beim Warmmachen T-Shirts mit einem Konterfei Kneelands und erinnerten vor dem Kickoff in einer Schweigeminute an ihren Kollegen. Cowboys-Receiver Ryan Flournoy, dem ein Touchdown gelang, reckte nach dem Sieg das Trikot mit Kneelands Nummer 94 in die Höhe.

Cowboys-Quarterback Dak Prescott sagte: „Man muss seine Emotionen ausbalancieren“. Es sei klar gewesen, dass es im Laufe des Abends immer wieder Momente geben werde, in denen er an Kneeland denken müsse. „Es geht darum, ein Vermächtnis zu tragen, wir haben einen Bruder, für den wir antreten und Widerstände überwinden wollen.“

Mit vier Touchdowns und Pässen über insgesamt 268 Yards hatte Prescott sein Team zuvor souverän zu dem wichtigen Sieg geführt, der die Chancen auf die Qualifikation für die Playoffs erhält. Mit fünf Siegen aus elf Spielen liegt das Team zwar noch immer außerhalb der Playoff-Ränge, hat aber den Kontakt zu den relevanten Platzierungen. Leicht wird es für Dallas in den kommenden Wochen aber nicht, die nächsten Gegner sind die Philadelphia Eagles, die Kansas City Chiefs und die Detroit Lions.